На станции метро «Черная речка» в Петербурге пройдет ремонт эскалатора

На станции метро «Черная речка» в Петербурге пройдет ремонт эскалатора
Ограничения в петербургском метро бцдут действовать на станции в свзязи с ремонтными работами. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

На станции метро «Черная речка» в Санкт-Петербурге с первого августа будет проводится капитальный ремонт эскалатора. Станция изменит режим работы до конца сентября.

Вход в наземный вестибюль «Черной речки» будет ограничен с 18:00 до 19:00 в будние дни. Интервал может быть скорректирован в связи с объемами пассажиропотока.

Об этом сообщает пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен». Жителям и гостям северной столицы советуют заранее строить свой маршрут с учетом данных ограничений. В петербургском метрополитене также ведутся работы по замене эскалатора на станции «Улица Дыбенко».

Ранее Gazeta.SPb рассказала об инциденте на тротуаре с участием электросамоката. Мужчина на самокате сбил девушку, из-за чего та была госпитализирована.

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