Малоизвестный петербургский создатель «треш-контента» Поляков прославился на убийстве девушки

Неудачная карьера малоизвестного петербургского блогера, вероятно, закончена, но появиться в новостях у него, все же, получилось. Только вот вовсе не в положительном свете, сейчас мужчина известен как безжалостный убийца.

Ужасающую историю рассказал корреспондент «МК в Питере» Никита Нестеров, с которым еще перед совершением убийства связался «блогер». Вячеслав Поляков не слишком преуспел в съемках своих роликах, да и темы были, прямо скажем, весьма специфичные. Сначала — про разоблачение борделей, потом — про унижение снятых им на камеру ночных бабочек. Покойную спутницу мужчина себе также нашел в похожих кругах, но не совсем.

Убитая в начале июля в подмосковной Балашихе 18‑летняя София Красильникова переехала в Петербург из Подмосковья в декабре 2021 года. Девушка сняла комнату в Невском районе. Затем, предположительно, София начала размещать свои анкеты в чат-ботах для знакомств, при этом завышая свой возраст.

После громкого убийства и разлетевшихся о нем новостях корреспондент вспомнил, что Поляков связывался с ним и просил рассказать их историю с Софией, взять у нее интервью. Тогда это показалось странным, но теперь все встало на свои места. После просмотров материалов, которые предоставил сам блогер, выяснилось, что до конца декабря 2021 года София жила в съемной квартире на 2‑м Рабфаковском переулке, потом произошло знакомство мужчины и девушки через интернет.

Так София и Вячеслав стали встречаться. По словам блогера, сначала все было как у обычной пары: ходили в кино, кафе. Практически сразу решили съехаться, сняли квартиру в центре Петербурга. Потом Полякову попались на глаза документы девушки, и он понял, что он назвала ложное имя и возраст. Произошла ссора со скорейшим примирением. Сам блогер оказался старше девушки на 24 года.

Потом, опять же по словам блогера, произошла еще одна скандальная история. Спустя месяц девушка сбежала, заявив на Полякова в полицию и обвинив в удержании, а также в том, что он заставлял ее заниматься проституцией. Обо всем этом девушка рассказала своей матери.

Но дело никуда не двинулось, и вот в конце апреля или начале мая София и Вячеслав начали снова встречаться. С этого периода в сети появляются ролики, которые сняты, судя по номерам автомобилей, уже в Подмосковье. О совместном переезде на малую родину девушки блогер тогда умолчал.

Приближаемся к роковому месяцу. Перед тем как произошло убийство, блогер публично заявлял в YouTube, что собирается отправить Софию на тот свет ради своего «треш-контента». Потом это видео исчезло.

Девушки хватились, когда она перестала отвечать на звонки. Родители поехали навестить Софию и нашли ее труп в ванной с 15 ножевыми, рядом лежали нож, окровавленная одежда Полякова и два его мобильных телефона.

Тело пролежало в квартире три дня. Сейчас главным подозреваемым по дело проходит именно Вячеслав Поляков. Сейчас блогера ищут, в случае доказательства его вины он будет осужден по статье «Убийство». Ему грозит до 15 лет свободы.