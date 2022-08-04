Врач рассказала, что скрывается за онемением рук

С кратковременны онемением рук сталкивался, наверное, почти каждый человек, особенно это распространено после сна в неудачной позе, однако иногда неприятные ощущения не проходят довольно долгое время и начинают беспокоить человека все чаще. Врач рассказала, почему так происходит, и что делать в подобных случаях.

Иногда достаточно прогревания, массажа и физиотерапии. Например, «МК в Питере» рассказали про случай с петербургской художницей, которой врачи диагностировали защемление нерва, или туннельный синдром, который мог возникнуть на фоне стресса и нагрузки на правую руку. Проявился он не сразу, а лишь после тревожных сигналов в виде покалывания в сердце, которое после отдавать в спину.

Причины онемением рук

В беседе с изданием врач-невролог 1‑го неврологического отделения ПСПбГМУ и неврологической клиники «Астроцит» Яна Кушнир поделилась, что сталкивается с онемением конечностей у каждого третьего пациента.

По словам специалиста, самой распространенной причиной онемения являются дегенеративно-­дистрофические изменения в шейном отделе позвоночника, наличие грыж межпозвонковых дисков, компрессия того или иного корешка, снабжающего органы и ткани нервами, где может вызывать онемение. Еще одни возможные причины — дефицит витамина В12, фолиевой кислоты, анемия.

Специалисты предупреждают, что онемение рук может свидетельствовать о весьма серьезных заболеваниях. В частности, речь может идти об инсульте, рассеянном склерозе, или таких редких заболеваниях как полинейропатия и хроническая воспалительная демиелинизирующая полинейропатия. При тромбозе, или обычной гематоме тоже может возникать онемение рук, но чтобы понять причину конкретного случая необходимо срочно обратиться к врачу.

У кого онемение встречается чаще всего

Кушнир рассказала, что чаще всего, например, синдром карпального канала, встречается у людей, работающих за компьютером и что-то печатающих.

«Синдром карпального канала — это заболевание, при котором карпальной связкой, проходящей на запястье со стороны ладони, сдавливается срединный нерв», — пояснила врач.

Этот недуг может застать журналистов, писателей, блогеров или айтишников, а также людей, выполняющих долгое время монотонную работу пальцами. Из симптомов, по словам специалиста, у людей проявляется онемение или боли в пальцах, иногда даже слабость. К неврологам часто приходят именно такие пациенты.

Как справляться с онемением

Людям, которые сталкиваются с таким синдромом, рекомендуется использовать при работе с компьютером специальный коврик.

Методы лечения онемения врачи выделяют разные. Например, в случае дефицита витаминов, специалист может прописать терапию для устранения этого дефицита. Если необходимо вылечить серьезное заболевание, из-за которого происходит онемение, то тут речь будет идти о приеме разных препаратов, массаже, целом комплексе процедур.