Номер с префиксом 800 Казахстана доступен клиентам МANGO OFFICE

Один из ведущих поставщиков SaaS-решений, разработчик сервисов для бизнес-коммуникаций MANGO OFFICE объявил о доступе номеров с префиксом 800 Казахстана.

Для бизнеса — это возможность увеличить географический охват, получать больше звонков от клиентов, а также альтернатива нескольким прямым номерам в городах присутствия. Услуга особенно актуальна для компаний, которые имеют большую филиальную сеть.

Напомним, что все звонки на номера с префиксом 800 бесплатны для клиента, независимо от того, из какой части Казахстана и с какого телефона, городского или мобильного, поступает вызов. Это снижает барьеры для обращения клиентов, повышает доверие к организации и, как следствие, улучшает клиентский сервис.

«Сегодня многие российские компании активно развивают бизнес в Казахстане. Поэтому своим клиентам, ведущим деятельность в Республике, мы открыли доступ единому номеру 800. Его охотно используют крупные бренды и компании, для которых важно предложить удобный сервис своим клиентам. При этом услуга позволяет принимать одновременно сотни вызовов, контролировать очередь входящих звонков и распределять их между сотрудниками компании. Благодаря единому номеру можно увеличить количество входящих обращений в компанию, а значит — у бизнеса появится больше возможностей для успешных продаж», — пояснила Марина Иванченко, директор по продуктам и маркетингу MANGO OFFICE.

Номер с префиксом 800 является частью Виртуальной АТС MANGO OFFICE. Его можно использовать для обращений в отделы продаж, техподдержки, бесплатной «горячей линии», справочной службы и других подразделений. Номер 800 MANGO OFFICE может быть использован вместе с кол-трекингом, а также уже интегрирован с такими популярными CRM как amoCRM, Битрикс24 и др. Вместе с ним можно также подключить городские номера для всех филиалов компании в Казахстане.