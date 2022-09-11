Российские ученые создали первую в РФ вакцину от ротавируса

Ученые разработали первую в России вакцину от ротавирусной инфекции.

Как сообщает Роспотребнадзор, созданием вакцины занимаются ученые Ростовского НИИ микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора. Сейчас проводятся клинические исследования препарата. Запустить производство вакцины планируется уже в следующем году.

В ведомстве напомнили, что заболеть ротавирусом — острой кишечной инфекцией — можно в любом возрасте, но в основном им заражаются дети в возрасте от полутора до двух лет.

Ротавирус передается от человека к человеку через зараженные предметы, грязные руки, воду и пищу. Зачастую им заражаются после купания в открытых водоемах и бассейнах. Также инфицироваться можно при чихании и кашле.

У заболевшего человека повышается температура до 39 градусов, появляется слабость и сильные боли в животе, рвота и диарея.

«Главная опасность ротавирусной инфекции – в обезвоживании организма, развивающемся из-за частой рвоты и обильного поноса», — отметили в Роспотребнадзоре.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что стало известно, на какой стадии находится разработка назальной вакцины от COVID-19 в Петербурге.