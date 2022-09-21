Петербуржцам объяснили, как будет проходить назальная вакцинация против коронавируса

Петербуржцам объяснили, как будет проходить назальная вакцинация против коронавируса. Фото: Unsplash

Петербуржцам объяснили, как будет проходить назальная вакцинация против коронавируса. Фото: Unsplash

В Петербурге одобрил первый компонент вакцины «Спутник V» для применения в интерназальной форме. На территорию города уже поступили специальные насадки, которые распределили по всем районам.

Начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи взрослому населению комздрава Лариса Соловьева рассказала, как будет осуществляться вакцинация. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на группу ведомства во «ВКонтакте».

По словам специалиста, при назальной вакцинации первый компонент прививки будет забираться шприцом, а после игла будет заменяться на специальную насадку для носовой полости.

Соловьева подчеркнула, что таким образом специалисты «убивают двух зайцев», вводят препарат в ворота инфекции. Отмечается, что это более щадящий путь введения, предназначенный для тех, кто боится уколов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что свыше 50 тысяч насадок-распылителей для назальной вакцины против коронавирусной инфекции прибыло в Санкт-Петербург.