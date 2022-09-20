В Петербург прибыло более 50 тысяч распылителей для назальной вакцины от коронавируса

В Петербург прибыло более 50 тысяч распылителей для назальной вакцины от коронавируса. Фото: пресс-служба Комздрава

В Петербург прибыло более 50 тысяч распылителей для назальной вакцины от коронавируса. Фото: пресс-служба Комздрава

Более 50 тысяч насадок-распылителей для назальной вакцины против коронавирусной инфекции прибыло в Санкт-Петербург.

О поступлении первой партии насадок сообщили 20 сентября в пресс-службе городского комитета по здравоохранению. Отмечается, что на территорию Северной столицы привезли 54 тысячи распылителей.

В пресс-службе добавили, что скоро прибывшую партию распределят по всем городским поликлиникам. Для назальной вакцинации медики будут использовать вакцину «Спутник V».

Специалисты петербургского НИИ имени А. А. Смородинцева продолжают разрабатывать новую назальную вакцину против коронавируса. Сейчас идет набор добровольцев.

Исследуемая вакцина предназначена для интраназального применения и представляет собой спрей, который вводится в нос двукратно с интервалом три недели.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что склады «Фармбазы» в Петербурге пополнились на 100 тысяч комплектов вакцины от коронавируса «Спутник V».