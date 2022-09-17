В Северной столице вакцины «Спутник V» стало на 100 тысяч комплектов доз больше

В Северной столице вакцины "Спутник V" стало на 100 тысяч комплектов доз больше. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

В Северной столице вакцины "Спутник V" стало на 100 тысяч комплектов доз больше. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

Сегодня, 17 сентября, склады «Фармбазы» в Санкт0Петербурге пополнились на 100 тысяч комплектов вакцины от коронавируса «Спутник V».

Как сообщает пресс-служба Комитета по здравоохранению, в ближайшее время все петербургские больницы, которые проводят вакцинацию, получат препарат.

На сегодняшний день стало известно о заражении COVID-19 еще более 4 тысяч петербуржцев за сутки. При этом выздоровели более 3 тысяч за последние 24 часа.

На территории города в детской больнице имени Филатова число коек для детей с коронавирусной инфекцией уже увеличили до 358. Свободными все еще остаются более 22% мест.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что специалисты петербургского НИИ имени А. А. Смородинцева продолжают разрабатывать назальную вакцину против коронавируса. Эксперт рассказал об использовании препарата и этапе его исследования.