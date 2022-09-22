Петербуржцам объяснили, как будет работать единый платежный документ за услуги ЖКХ

С 2023 года в Петербурге начнет работу Единый расчетный центр по ЖКХ. Вместо нескольких квитанций жителям города начнет приходить одна.

Юрист Наталья Михеева объяснила в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург», как будет работать единый платежный документ за коммунальные.

В едином расчетном центре объединят «ВЦКП Жилищное хозяйство» и ЕИРЦ «Петроэлектросбыт». В одной квитанции теперь будут услуги управляющих компаний и ресурсоснабжающей компаний, которые обеспечивают петербуржцев отоплением и водоснабжением.

Подавать показания приборов нужно будет в одно окно. Оплата услуг ЖКХ будет проходить по одному платежному агенту.

По словам юриста, новую квитанцию будут вводить постепенно. До момента перевода владельцам квадратных метров будут приходить белая и розовая квитанция, в которых расчетным центром будет указан «ЕИРЦ Санкт‑Петербурга».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге утвердили макет единой квитанции ЖКХ.