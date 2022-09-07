В Петербурге утвердили макет единой квитанции ЖКХ

В петербургском жилищном комитете утвердили макет единой квитанции ЖКХ, которая начнет приходить горожанам в 2023 году. В документ включат платежи за свет, воду, капремонт, вывоз мусора и другие коммунальные услуги.

Сумма к оплате будет расположена в правом верхнем углу новой квитанции, а слева будет находиться QR-код для онлайн-оплаты коммуналки. Далее идут показания приборов учета отопления, водоснабжения и электричества. Для удобства в соседнем столбце можно вписать новые показания, пишет «КП-Петербург».

Ниже будет расположена таблица о расчетах с организациями и информация о долгах потребителя. Под этой информацией можно будет ознакомиться с расчетом размера платы за коммунальные услуги и тарифами.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцам объяснили, как получить субсидию на оплату ЖКХ.