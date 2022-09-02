Петербуржцам объяснили, как получить субсидию на оплату ЖКХ

Петербуржцам объяснили, как получить субсидию на оплату ЖКХ
Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Жители Петербурга, которые тратят более 14% от общего дохода на оплату коммунальных услуг, вправе получить субсидию.

Как объяснила адвокат Оксана Головачева, если в квартире проживает семья, то будет учитываться весь доход, в том числе зарплата, премии, дивиденды, доход с аренды жилья и так далее. При этом субсидию могут получить только те, кто зарегистрирован в квартире, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Для получения субсидии потребуется предоставить документ о праве собственности на квартиру, паспорт, документ о регистрации и справка о доходах с работы. С этим пакетом документов нужно обратиться лично в МФЦ или отправить их через портал госуслуг.

Субсидии поступают каждый месяц в течение полугода. Затем каждые шесть месяцев нужно будет подтверждать свое право на выплаты. Деньги будут возвращаться уже после оплаты коммунальных услуг. При этом у гражданина не должно быть долгов по ЖКХ.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что коммунальные тарифы в Петербурге предложили увеличить на 3-9%.

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