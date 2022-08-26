Коммунальные тарифы в Петербурге предложили увеличить на 3-9%

Коммунальные тарифы в Петербурге предложили увеличить на 3-9%
Тарифы подорожают. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

С июля следующего года жилищно-коммунальные услуги в Северной столице могут подорожать на 7,7-7,8%.

Как пишет «Фонтанка», в экономическом блоке Смольного ознакомились с документацией комитета по тарифам, в котором указаны коммунальные тарифы на 2023 год. На следующей неделе документ рассмотрят на нулевых чтениях бюджета в Заксобрании.

Ожидается, что наибольший рост покажут тарифы на электроэнергию — на 9%. Горячее водоснабжение и отопление могут подорожать на 8%, а холодная вода и канализация будут обходиться на 7% дороже.

Плата за вывоз ТКО может подорожать на 5,8%, а тарифы на газоснабжение вырастут незначительно — всего на 3,3%.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «Петербургтеплоэнерго» отказывается от агентских услуг и будет выставлять счета самостоятельно. За коммунальные услуги, потребленные в сентябре, жители города получат уже новые квитанции.

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