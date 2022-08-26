«Петербургтеплоэнерго» отказывается от агентских услуг и будет выставлять счета самостоятельно

«Петербургтеплоэнерго» отказывается от агентских услуг при начислении платежей за отопление и горячее водоснабжение.

С октября «Петербургтеплоэнерго» откажется от агентских услуг АО ВЦКП «Жилищное хозяйство» и начнет выставлять счета потребителям самостоятельно. Это связано с прекращением агентского договора с организацией.

Последние квитанции от «Жилищного хозяйства» придут петербуржцам в сентябре. За коммунальные услуги, потребленные в сентябре, жители города получат уже новые квитанции — от «Петербургтеплоэнерго».

«Всем потребителям будут направлены соответствующие уведомления, в которых указаны реквизиты, по которым необходимо совершать оплату», — сообщили в теплоснабжающей компании.

Оплатить коммунальные услуги по квитанциям от «Петербургтеплоэнерго» без комиссии можно в личном кабинете или в разделе «Оплата» на официальном сайте организации. При оплате через интернет-банкинг, в отделениях банков, Почты России или ЕИРЦ Петроэлектросбыт взимается комиссия.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «Петербургтеплоэнерго» завершает капремонт трубопроводов котельной в Петроградском районе.