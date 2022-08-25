«Петербургтеплоэнерго» завершает капремонт трубопроводов котельной в Петроградском районе

На Петроградской стороне подходят к завершению работы по капитальному ремонту трубопроводов котельной.

Как сообщили в «Петербургтеплоэнерго», специалисты организации заменили 73 метра старых трубопроводов горячего водоснабжения котельной на улице Профессора Попова. После 13 лет эксплуатации они стали нуждаться в частом ремонте из-за дефектов.

Компания приняла решение заменить изношенные трубопроводы для обеспечения бесперебойного и безаварийного теплоснабжения потребителей, в числе которых городская станция скорой медицинской помощи, два детских сада и гимназия.

Новые трубопроводы выполнены из современных коррозионностойких материалов российского производства. Они помогут сохранить высокое качество горячей воды в течение долгого времени.

«Капитальный ремонт трубопроводов позволит значительно улучшить качество и надежность горячего водоснабжения потребителей и в целом повысить безаварийность системы и экономию топливно-энергетических ресурсов», — заявили в «Петербургтеплоэнерго».

Все работы будут завершены до начала нового отопительного сезона.

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