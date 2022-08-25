Хлебобулочный завод «Каравай» открыл новый цех в Калининском районе

В Калининском районе Петербурга открылся новый цех хлебобулочного завода «Каравай».

Как сообщил городской вице-губернатор Кирилл Поляков, на новом производстве будут выпускать багеты, три вида круглого хлеба и три вида чиабатты. Все ингредиенты для выпечки будут поставляться из российских регионов или дружественных стран.

Хлеб в новом цеху будут выпекать до готовности 90%, а после замораживать и отправлять в петербургские кофейни, пекарни и гипермаркеты.

Планируется, что производство будет выпускать более 1,5 тысячи тонн хлебобулочной продукции в месяц. Это даст выручку 2 миллиарда рублей в год и позволит выйти на самоокупаемость через шесть лет. В строительство цеха было инвестировано более 400 миллионов рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге к открытию готовится краеведческий музей «Морская Стрельна».