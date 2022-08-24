В Петербурге к открытию готовится краеведческий музей «Морская Стрельна»

В Петродворцовом районе Санкт-Петербурга к открытие готовится краеведческий музей «Морская Стрельна». Его основатель рассказал о том, что смогут увидеть посетители.

Основатель музея Олег Вареник в эфире телеканала «Санкт-Петербург» поделился, что в музее будет представлен ряд интересных экспонатов. Например, на входе гостей заведения ждет указ императора Петра I о строительстве дамбы, а рядом разместился первый в Стрельне фонарный столб.

Также в музее представлены картины, которые повествуют об истории города и императора. На одной из работ изображен деревянный дом императора в Стрельне, — сегодня там находится музей.

Посетители смогут увидеть карту-картину художника Александра Новикова, на которой иллюстрирован 1 500 год.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в июле на территории Кронштадта в Санкт-Петербурге открылся новый проект «Потешная флотилия».