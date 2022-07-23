В Кронштадте открылся музей «Потешная флотилия»

На территории Кронштадта в Санкт-Петербурге открылся новый проект «Потешная флотилия». Он является частью полномасштабного проекта «Наследие Петра Великого – достояние Российского флота».

На поверхности водоема был создан макет Кронштадтской гавани в миниатюре. Прошла церемония открытия, в которой принял участие спикер петербургского парламента Александр Бельский.

Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Петербурга. В музее также будет работать интерактивный лекторий и будет представлено пять макетов кораблей. Для подростков будут организованы курсы судомоделирования.

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