Петербургские парашютисты спрыгнули с крыши жилого дома

Питерские экстремалы не задумались, что такой прыжок с парашютом может стоить им жизни. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Питерские экстремалы не задумались, что такой прыжок с парашютом может стоить им жизни. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Прошлой ночью экстремалы в Санкт-Петербурге совершили прыжок с крыши жилого дома с парашютами. Парашютисты прыгнули с высоты 25-этажного жилого комплекса.

Об этом сообщают очевидцы. Один из них опубликовал видео в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Дивный Питер». Автор видеоролика сообщил, что оно было снято около двух часов ночи.

Экстремалам повезло — они удачно приземлились во дворе школы. Но такая выходка могла обернуться трагедией, ведь в черте города парашют может зацепиться за дерево, элементы зданий или провода.

Сотрудники правоохранительных служб данную ситуацию не прокомментировали. Этот поступок может быть расценен ими как нарушающий порядок, из-за чего экстремалам будет грозить административная ответственность в виде штрафа.

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