На Московском шоссе в Петербурге обновят источники света

На Московском шоссе в Петербурге обновят источники света
На Московском шоссе появятся новые фонари и крепления для них. Фото: gov.spb.ru

На Московском шоссе в районе Шушар обновят источники света. Планируется установить около 500 новых современных и эффективных фонарей.

Участок трассы М-10, на котором пройдут работы по обновлению освещения, является одной из самых оживленных частей Санкт-Петербурга. Данный участок располагается в черте города. Из-за его популярности требуется особое внимание к тому, какая система освещения работает на трассе.

Об этом сообщает пресс-служба Смольного. Работы по монтажу новых светильников планируется завершить к 2024 году.

Ранее Gazeta.SPb рассказала об аварии на Обводном канале, участниками которой стала машина скорой и каршеринг. По предварительным данным, в ходе ДТП есть один пострадавший.

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