В Петербурге произошла авария с участием скорой

Находился в машине скорой кто-то помимо бригады или нет, пока не сообщается. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Находился в машине скорой кто-то помимо бригады или нет, пока не сообщается. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Санкт-Петербурге у Обводного канала произошла авария с участием машины скорой помощи. Вторым участником аварии стал водитель на арендованном автомобиле.

По словам очевидцев, каршеринг не пропустил карету скорой помощи, из-за чего произошло столкновение. В результате аварии машина скорой перевернулась на бок. По предварительным данным, в аварии есть один пострадавший.

О случившимися очевидцы рассказали в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Сотрудники ГУ МВД по Санкт-Петербургу комментариев о произошедшей аварии пока не дают, но уже ведутся работы по установлению всех причин произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb рассказала об аварии на Васильевском острове с участием пешехода. Водитель наехал на пешехода, переходившего дорогу, на набережной Лейтенанта Шмидта.