На Васильевском острове произошло ДТП с участием пешехода

На Васильевском острове вчера вечером в Санкт-Петербурге произошла авария с участием иномарки и пешехода. Водитель наехал на пешехода на набережной Лейтенанта Шмидта.

По предварительным данным, в темное время суток пешеход резко выскочил на дорогу перед проезжающей KIA. Водитель не успел его заметить и совершил наезд. Пострадавшего подкинуло в воздух — из-за удара он упал на проезжую часть. Автомобиль после столкновения вылетел на встречку.

Об этом рассказали очевидцы, которые поделились видео аварии в социальных сетях. Водитель помог пешеходу прийти в себя. О состоянии пострадавшего информации нет.

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