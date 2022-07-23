Дело о сгоревшей «Невской мануфактуре» передано в суд

Дело о сгоревшей «Невской мануфактуре» передано в суд
Пожар на «Невской мануфактуре» начался 12 апреля 2021 года, его тушение заняло пять дней. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Перед судом предстанут бывший гендиректор Максим Макеев и его заместитель Алексей Михневич АО «Невская мануфактура» по делу о пожаре в 2021 году. Им предъявлено обвинение в оказании небезопасных услуг и нарушений требований по сохранению памятников истории и культуры.

Пожар произошел в апреле прошлого года на территории старинного предприятия. Огонь охватил площадь десять тысяч квадратных метров, ликвидация которого заняла пять дней, во время тушения погиб один спасатель, трое получили травмы.

Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры. Отмечается, что директору неоднократно выносили замечания от надзорного отдела МЧС о том, что ряд помещений в зданиях не оборудован автоматической пожарной сигнализацией, системами пожаротушения, дымоудаления, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Действия по устранению неоднократных замечаний не были предприняты.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о запрете уличным музыкантам петь без разрешения властей Санкт-Петербурга. Прежде, чем спеть на улице, артисты должны обратиться к комитету по культуре и районным администрациям.

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