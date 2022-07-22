В Петербурге власти запретили уличным музыкантам петь без их разрешения

Законопроект об упорядочивании выступлений музыкантов на улицах Петербурга был принят главой города и вступает в свою силу.

На улицах тоже поют по правилам

Теперь, чтобы выступить на улицах Северной столицы, порадовать жителей и гостей города артисты обязаны получить соответствующее разрешение свыше. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

В соответствии с принятым документом планируют контролировать выступления музыкантов, танцоров и декламаторов вне помещений. Прежде, чем спеть на улице, артисты должны обратиться к комитету по культуре и районным администрациям. Власти города не видят особых проблем в новом законе, ведь по правилам, рассказывать о том, кто и где поет, нужно было и раньше.

Кстати, петь артисты обязаны только в избранных местах, то есть, проделав путь от устного обращения до сбора бумажек и разрешений, музыканты могут уйти ни с чем. В законопроекте, правда, возможные основания для отказа зафиксированы.

Если же музыкант все-таки не захотел (или не смог?) согласовать свое выступление, ему может грозить штраф. За нарушение условий проведения, продиктованных властями, также можно попасть на административную ответственность. Физических лиц будет ждать штраф от 1,5 до 5 тысяч рублей, должностных — от 25 до 50 тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей — от 30 до 40 тысяч рублей, юридических лиц — от 50 до 200 тысяч рублей.

Есть небольшое отступление — закон не распространяется на внесенные в общегородские планы мероприятия и, конечно, на свадьбы и празднования дней рождения, на религиозные мероприятия и тд.

Петербургские власти имеют двоякую позицию по поводу выступлений уличных музыкантов. Например, губернатор Петербурга Александр Беглов сначала отметил, что артисты, украшающие улицы своей музыкой — это, безусловно, традиции Северной столицы. В тоже время градоначальник сразу нашел и обратную сторону медали в виде жалоб жителей на шум и скопления слушателей. Как заметили в Смольном, традицию выступлений хоть и нужно продолжать, но делать это по правилам, так сказать, держать под контролем. История борьбы с уличными музыкантами, на самом деле, началась уже несколько лет назад и сейчас подходит к своему логическому завершению.

Экскурс в историю

Вспомним 2020 год: на улицах Петербурга массово задерживали уличных музыкантов, отвозили их в отделения и отбирали инструменты. Тогда, с первых чисел сентября правоохранители увеличили количество рейдов по задержанию уличных музыкантов.

Забирали артистов чаще всего от станций «Невский проспект», «Владимирская», «Василеостровская», «Сенная площадь», а также у Спаса на Крови.

Сами музыканты рассказывали, как в отделе полиции в отношении них составляют протоколы о самоуправстве и самовольном занятии земельного участка. При этом объясняла полиция все предельно просто: «жалобы от петербуржцев». Жители города поделись на два лагеря: тех, — кто поддерживает и сопереживает артистам, и тех, — кто одобряет действия властей.

Мультиинструменталист Михаил Каретко в беседе с «Деловым Петербургом» заметил, что большинство музыкантов отзывчивы к жалобам, однако есть и те, кто ведёт себя неразумно с публикой.

«Определение мест для игры на уровне правительства — это как из пушки по воробьям стрелять! К тому же отдельным пунктом выделено, что тексты планируется цензурировать. Хотя это уже не удивляет», — заметил Каретко.

Отдельно хочется вспомнить об условиях, которые тогда были выдвинуты для тех, кого все-таки согласуют и пустят петь на улицы. По правилам, музыкант должен заранее раскрыть место для своего выступления, но не лишь бы какое а из тех, что позволены. Срок действия разрешения — от одного до 6 месяцев. Ограничение поставили на количество участников (больше 10 человек нельзя), продолжительность выступления (в день не должно получиться более 6 часов), а также (самое интересное) была установлена максимальная сила звука — 60 децибел (дБ), что соответствует громкости обычного разговора. Этот пункт, наверное, вызвал наибольшее возмущение у артистов и их соратников.

Те времена стали темными для артистов. Они всячески вели борьбу за свои права и иронично высказывались в социальных сетях с целью привлечь внимание общественности.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге существуют стоп-листы артистов, которые фактически есть, но в реальности их существование никто признавать не хочет.