Петербургские концертные площадки не пускают на сцену артистов из «Черного списка»

Как выяснилось, в Петербурге (и предположительно не только здесь) существуют стоп-листы артистов, которые фактически действительно есть, но в реальности их существование никто признавать не хочет.

Организаторы не пускают на сцену музыкантов, попавших в этот «Черный список», при этом объясняются, что указания шли свыше. «Фонтанка» выяснила, какие группы и исполнители попали в этот постоянно обновляющийся стоп-лист, а также подтвердила, как на самом деле обстоят дела с запрещенной музыкой в Петербурге.

Издание позвонило и написало продюсерам, а также концертным площадкам, чтобы доказать, что список запрещенных исполнителей на самом деле существует. Выяснилось, что из всех, кому удалось дозвониться, только один признал существование «Черного списка» и предложил изданию самому организовать концерт «запрещенного» артиста и посмотреть, что произойдет.

Как работают «Черные списки»

Тогда журналисты под видом организаторов выступления начали созваниваться с площадками. В результате, многие просто отнекивались, перенаправляли на других людей и завуалированно велели ждать обратной связи. Самый искренний ответ при этом все же дал сотрудник концертного зала «Аврора».

«У нас есть перечень запрещенных артистов, присланных нам правительством. Но это не сам институт, какой редактировал эту историю. Надеюсь, вы поняли. Это очень сильно регулируется сверху», — заметил собеседник издания.

Также источник Gazeta.SPB, являющийся одним из организаторов концертов молодых исполнителей, подтверждает информацию о «Черном списке» артистов. Кроме того он подчеркнул, что подобные списки были и до начала специальной операции на Украине: «Просто все о них молчали». Каждый раз перед выступлением, если такой список имеется, он предоставляется, и все негласно понимают, какие песни играть нежелательно, а каких артистов точно звать не стоит.

Участники стоп-листа

Интересно, что «Черный список» — это не только про медийных лиц и групп, признанных иностранными агентами, но и про исполнителей, которые в этот список не входят.

Так, «Фонтанка» перечислила некоторых, попавших под бдительный надзор, среди которых оказались певица «Дора», группа «Алоэ Вера», группа «IC3PEAK», группа «2Маши», певица «Земфира» и тд.

Как и было сказано ранее, официально понятия «стоп-лист музыкантов» не существует. Список постоянно обновляется и сделать прогноз, кто окажется там в следующий раз несколько затруднительно, однако тенденция становится понятной.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Дзержинский районный суд не принял материалы административного дела в отношении лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука.