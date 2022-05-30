Суд Петербурга вернул составителям дело лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука

Суд Петербурга вернул составителям дело лидера группы &#171;ДДТ&#187; Юрия Шевчука
Материалы дела Юрия Шевчука вернули составителям для устранения недостатков. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

Дзержинский районный суд не принял материалы административного дела в отношении лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука.

В объединенной пресс-службе судов Петербурга сообщили, что материалы дела вернули составителям для устранения недостатков. Как оказалось, в протоколе не описали событие правонарушения и не указали, в чем именно выразились публичные призывы музыканта к воспрепятствованию использования российской армии.

«Данный недостаток является существенным и не может быть восполнен при рассмотрении дела в суде», — заявили в пресс-службе.

Протокол был составлен после провокационных высказываний Шевчука о событиях на Украине во время концерта в Уфе.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге суд зарегистрировал дело о хищении 217 млн в отношении гендиректора «ЛенСпецСтроя».

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