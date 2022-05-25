В Петербурге суд зарегистрировал дело о хищении 217 млн в отношении гендиректора «ЛенСпецСтроя»

В Петербурге суд зарегистрировал дело о хищении 217 млн в отношении гендиректора "ЛенСпецСтроя" . Фото: Baltphoto/Александра Лучинкина

В Петербурге суд зарегистрировал дело о хищении 217 млн в отношении гендиректора "ЛенСпецСтроя" . Фото: Baltphoto/Александра Лучинкина

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении гендиректор «ЛенСпецСтроя» и финансовых директоров компаний.

Гендиректор ООО «ЛенСпецСтрой», ООО «ЛенОблСтрой», ООО «ЛенОблСпецСтрой» Дмитрий Астафьев и два финансовых директора Сергей Иванов и Елена Остроух обвиняемых в присвоении и растрате в особо крупном размене. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Отмечается, что с 27 ноября 2013 года по 24 ноября 2017 года Астафьев самостоятельно, а также при помощи Иванова и Остроух похитил деньги дольщиков. В общей сложности сумма ущерба составила 216 951 178,27 рубля.

Также известно, что к производству уголовное дело пока не принято, все фигуранты находятся на подписке.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что неизвестный успел вынести из чужого дома во Всеволожске столько дорогих вещей, что ущерб составил более миллиона рублей.