Во Всеволожске злоумышленник вытащил из дома гендиректора вещей на 1 090 000 рублей

Во Всеволожске злоумышленник вытащил из дома гендиректора вещей на 1 090 000 рублей. Фото: pixabay

Во Всеволожске злоумышленник вытащил из дома гендиректора вещей на 1 090 000 рублей. Фото: pixabay

Вчера, 24 мая, за три часа неизвестный успел вынести из чужого дома во Всеволожске столько дорогих вещей. что ущерб составил более миллиона рублей.

Около 14:40 в правоохранительные органы обратилась гендиректор ООО»СДК» 47 лет, которая заявила, что в ее одноэтажный дом по адресу город Всеволожск улица Озерная, 5 проник неизвестный преступник. Как стало известно Gazeta.SPB, сделал он это при помощи отжатия стеклопакета балкона.

За три часа преступник успел вынести наручные часы «Хуболт», ручку «Паркер», золотые ювелирные изделия и игровую приставку «Сони плейстейшн». В общей сложности сумма ущерба — 1 090 000 рублей.

В доме нет видеонаблюдения, но с места происшествия были изъяты следы пальцев рук, следы материи и следы обуви.

Сегодня, 25 мая, было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на улице Подвойского, 28, корпус 1 в собственном доме загадочно ушла из жизни пенсионерка. Ее на диване обнаружил муж.