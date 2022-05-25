На Подвойского пенсионер проснулся и нашел труп жены в собственном доме

На Подвойского пенсионер проснулся и нашел труп жены в собственном доме
На Подвойского пенсионер проснулся и нашел труп жены в собственном доме. Фото: Pixabay

В Невском районе на улице Подвойского, 28, корпус 1 в собственном доме загадочно ушла из жизни пенсионерка.

Во вторник, 24 мая, в правоохранительные органы обратился 66-летний пенсионер, который заявил, что обнаружил на кровати труп своей жены. Как стало известно Gazeta.SPB, на теле женщины присутствовали телесные повреждения.

Все произошло около 17:08. По словам пенсионера, утром его 69-летняя жена была дома живая, после он лег спать, а когда проснулся обнаружил ее бездыханное тело. Также он отметил, что посторонних в квартире не было.

Морг направлен в морг для установления причины смерти. На теле погибшей обнаружены гематомы и ссадины в области головы, лба, а также резанная рана на лбу.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 24 мая утро для одной из жительниц Русановской улицы выдалось крайне тяжелым: она обнаружила труп своего супруга.

невский район новости СПб пенсионерка труп


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Президент России уволил замминистра Андрея Гуровича после назначения нового ...
Песков рассказал, что укрепление рубля часто обсуждается на заседаниях с ...
На «Северной верфи» в Петербурге на воду спустили ...
Новой главой МЧС стал генерал-майор Александр Куренков
Минфин РФ заявил, что Россия намерена платить по госдолгу в рублях
В Приморский парк Победы 29 мая на пробежку выйдет Петр Первый
В Петербурге полуторогодовалая малышка проглотила батарейку и получила ожог ...
В Петербурге суд зарегистрировал дело о хищении 217 млн в отношении ...