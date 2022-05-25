На Подвойского пенсионер проснулся и нашел труп жены в собственном доме

На Подвойского пенсионер проснулся и нашел труп жены в собственном доме. Фото: Pixabay

На Подвойского пенсионер проснулся и нашел труп жены в собственном доме. Фото: Pixabay

В Невском районе на улице Подвойского, 28, корпус 1 в собственном доме загадочно ушла из жизни пенсионерка.

Во вторник, 24 мая, в правоохранительные органы обратился 66-летний пенсионер, который заявил, что обнаружил на кровати труп своей жены. Как стало известно Gazeta.SPB, на теле женщины присутствовали телесные повреждения.

Все произошло около 17:08. По словам пенсионера, утром его 69-летняя жена была дома живая, после он лег спать, а когда проснулся обнаружил ее бездыханное тело. Также он отметил, что посторонних в квартире не было.

Морг направлен в морг для установления причины смерти. На теле погибшей обнаружены гематомы и ссадины в области головы, лба, а также резанная рана на лбу.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 24 мая утро для одной из жительниц Русановской улицы выдалось крайне тяжелым: она обнаружила труп своего супруга.