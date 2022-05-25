На Русановской женщина в декрете нашла избитый труп своего мужа

На Русановской женщина в декрете нашла избитый труп своего мужа. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

На Русановской женщина в декрете нашла избитый труп своего мужа. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Невском районе утро для одной из жительниц Русановской улицы выдалось крайне тяжелым: она обнаружила труп своего супруга.

Во вторник, 24 мая, на Русановской, 18, корпус 3 муж встретил женщину не улыбкой, а безжизненным испещренным ссадинами и кровоподтёками телом. Как стало известно Gazeta.SPB, труп находился в сидячем положении на диване.

Заявительница позвонила в экстренные службы около 06:54. Она находится в декретном отпуске, и обнаруженная утром страшная «находка» практически сразу же была осмотрена правоохранительными органами. В настоящий момент труп направлен в морг для установки причины смерти. Кроме внешних травм у мужчины диагностирована закрытая тупая травма головы.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в правоохранительные органы Петербурга обратилась женщина, которая сообщила, что около двери ее квартиры лежит неизвестный в крови.