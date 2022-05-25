В подъезде дома на Белорусской нашли мужчину в крови

В подъезде дома на Белорусской нашли мужчину в крови. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В подъезде дома на Белорусской нашли мужчину в крови. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

День назад в правоохранительные органы обратилась женщина, которая сообщила, что около двери ее квартиры лежит неизвестный в крови.

Позже мужчина был госпитализирован в Александровскую больницу, откуда ночью 24 мая пришла телефонограмма с точным диагнозом. У пострадавшего диагностировали ЗЧМТ, СГМ, резанную рану теменной области справа, ушиб лба, травмированную грудь и перелом ребер. Как стало известно Gazeta.SPB, мужчину в таком состоянии опрашивать было нельзя.

Все произошло на улице Белорусская, 28 в Красногвардейском районе. В день обнаружения неизвестного на место отправили полицию. На месте инцидента отсутствует камера видеонаблюдения. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что правоохранительные органы поймали мужчину, который пронес мимо кассы продукты и угрожал зарезать охранника в «Перекрестке».