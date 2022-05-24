В Петербурге поймали разбойника, угрожавшего зарезать охранника в «Перекрестке»

Полицейские поймали мужчину, который пронес мимо кассы продукты и угрожал зарезать охранника в «Перекрестке».

Как стало известно Gazeta.SPb, по подозрению в разбое в супермаркете задержан 27-летний уроженец Дагестана. В прошлом он был осужден за две кражи и грабеж. Сейчас задержанный стал фигурантом дела о разбое.

Преступление произошло вечером 13 апреля в супермаркете «Перекресток», расположенном в торговом центре «Лондон Молл» на улице Коллонтай. Злоумышленник попытался украсть товар, но его заметил охранник. Тогда мужчина достал нож и начал высказывать угрозы убийством, что помогло ему скрыться с места преступления.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что двое на «Ладе» похитили молодого мигранта от метро «Ломоносовская».