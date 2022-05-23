Двое на «Ладе» похитили молодого мигранта от метро «Ломоносовская»

Сотрудники полиции поймали злоумышленников, похитивших мигранта у метро «Ломоносовская».

Как сообщили в петербургском управлении МВД, накануне вечером к станции метро «Ломоносовская» вызвали полицию. Звонивший сообщил, что неизвестные похитили его 22-летнего родственника. Двое мужчин насильно посадили молодого человека в «Ладу Ларгус» и увезли в неизвестном направлении.

Стражи порядка для поимки похитителей ввели план «Перехват». Разыскиваемую легковушку остановили рядом с домом №72 по улице Бабушкина. В машине был потерпевший и двое его соотечественников, 25 и 27 лет.

У пострадавшего были следы побоев, его отвезли в больницу. А похитителей забрали в отдел полиции для разбирательства.

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