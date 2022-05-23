Во Всеволожске накрыли подпольный алкозавод, из-за которого погибли четыре человека

По делу о смертельном отравлении четырех человек под Петербургом ликвидировали подпольный алкозавод.

Уголовное дело по факту смертельного отравления контрафактным алкоголем четырех человек в Колпинском районе было возбуждено в июле прошлого года. Подпольное производство удалось найти только сейчас.

Алкоголь незаконно производили в частном доме на Бибиковской улице во Всеволожске. Бутлегером оказался мигрант из ближнего зарубежья. Во время обысков нашли более 2,5 тысячи литров алкоголя, разлитого по канистрам и бочкам, а также оборудование для его приготовления и этикетки с маркировками элитного алкоголя.

Выяснилось, что незаконный бизнес работал еще на двух площадках: 5-литровыми канистрами торговали в небольшом магазине на Шоссейной улице, а в деревне Лепсари шло изготовление этих самых канистр.

Всего по делу задержаны четверо мигрантов, включая организатора производства.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцы нашли артиллерийский снаряд в парке в Колпино.