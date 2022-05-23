Во Всеволожске накрыли подпольный алкозавод, из-за которого погибли четыре человека

Во Всеволожске накрыли подпольный алкозавод, из-за которого погибли четыре человека
Подпольный алкозавод ликвидировали. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

По делу о смертельном отравлении четырех человек под Петербургом ликвидировали подпольный алкозавод.

Уголовное дело по факту смертельного отравления контрафактным алкоголем четырех человек в Колпинском районе было возбуждено в июле прошлого года. Подпольное производство удалось найти только сейчас.

Алкоголь незаконно производили в частном доме на Бибиковской улице во Всеволожске. Бутлегером оказался мигрант из ближнего зарубежья. Во время обысков нашли более 2,5 тысячи литров алкоголя, разлитого по канистрам и бочкам, а также оборудование для его приготовления и этикетки с маркировками элитного алкоголя.

Подпольный алкозавод ликвидировали. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО
Подпольный алкозавод ликвидировали. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Выяснилось, что незаконный бизнес работал еще на двух площадках: 5-литровыми канистрами торговали в небольшом магазине на Шоссейной улице, а в деревне Лепсари шло изготовление этих самых канистр.

Всего по делу задержаны четверо мигрантов, включая организатора производства.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцы нашли артиллерийский снаряд в парке в Колпино.

алкозавод Всеволожск контрафакт новости СПб


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Вестибюль метро «Приморская» изменит режим работы с 26 мая
У петербуржцев осталась неделя на выбор дизайн-проектов новых общественных ...
Новый скоростной водный маршрут соединит Петербург с диорамой «Прорыв»
Желтой буквы «М» не будет в новом бренде ресторанов ...
Реставрация деревянного вокзала в Сестрорецке обойдется в 272 млн рублей
Бывший вице-губернатор Петербурга Соколов официально возглавил ...
Неработающая оплата парковки в Пулково вызвала транспортный коллапс
Двое на «Ладе» похитили молодого мигранта от метро ...