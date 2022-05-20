Петербуржцы нашли артиллерийский снаряд в парке в Колпино

На месте происшествия работали взрывотехники. Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

На месте происшествия работали взрывотехники. Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Петербургские взрывотехники ОМОН за вчерашний день обезвредили два боеприпаса времен войны. Один из них нашли в Колпино, а второй — в Ленобласти.

Как сообщили в региональном главке Росгвардии, старый боеприпас нашли жители Колпино во время прогулки по Парку культуры и отдыха. Прибывшие специалисты выяснили, что это артиллерийский снаряд калибра 152 миллиметра времен Великой Отечественной войны. Его отвезли на специальный полигон и подорвали для уничтожения.

Другой боеприпас нашел житель деревни Пикколово в пруду возле своего дома. Он позвонил в правоохранительные органы и к месту были направлены взрывотехники. Выяснилось, что это ручная осколочная граната Ф-1. Опасную находку изъяли для последующего уничтожения.

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