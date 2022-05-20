В Неве у Арсенальной набережной утонул подвыпивший мужчина

В Неве у Арсенальной набережной утонул подвыпивший мужчина
Мужчина утонул в Неве, его приятель госпитализирован. Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Калининском районе Петербурга из Невы достали утопленника.

Несчастный случай произошел 19 мая вечером на Арсенальной набережной. Двое петербуржцев выпили на берегу Невы алкогольные напитки, а после пошли купаться.

Прохожие вызвали спасателей, и одного из мужчин удалось вытащить из воды живым. Пострадавшему 37 лет, он госпитализирован в больницу. Второго спасти не удалось, его достали из Невы уже мертвым. По данным «Фонтанки», утонувший был на год старше своего выжившего приятеля.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что мигрант получил тяжелые травмы в реставрируемом форте «Кроншлот» и скончался в больнице. На скорой мужчину доставили в больницу с тяжелыми травмами головы, груди, живота, открытой черепно-мозговой травмой, переломами черепа и грудных позвонков, ушибом сердца. Спустя несколько часов он скончался

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