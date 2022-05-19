Мигрант получил тяжелые травмы в реставрируемом форте «Кроншлот» и скончался в больнице

В Петербурге полиция выясняет обстоятельства получения травм мигрантом на территории форта «Кроншлот».

Как стало известно Gazeta.SPb, 27-летнего мигранта с разбитой головой нашли накануне около 18:30 у форта «Константин». Медиков и полицию вызвали очевидцы.

На скорой мужчину доставили в больницу с тяжелыми травмами головы, груди, живота, открытой черепно-мозговой травмой, переломами черепа и грудных позвонков, ушибом сердца. Спустя несколько часов он скончался, не приходя в сознание.

По словам свидетелей произошедшего, неизвестные привезли мигранта на катере к форту «Константин» от форта «Кроншлот», где сейчас идет реставрация.

Полицейские изъяли с территории форта «Константин» окровавленное полотенце, а у форта «Кроншлот» были найдены каска, одежда и отпечатки пальцев.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что после драки мигрантов в Петербурге госпитализировали парня с проколотым легким.