После драки мигрантов в Петербурге госпитализировали парня с проколотым легким

В Петербурге разыскивают гражданина Таджикистана, напавшего с ножом на молодого парня из Узбекистана.
Как стало известно Gazeta.SPb, конфликт на почве неприязненных отношений между мигрантами произошел во дворе дома 23/1 по Бухарестской улице. Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой 20-летний приезжий вонзил нож в грудь 18-летнему оппоненту.
Парня госпитализировали с ранением грудной клетки с повреждением правого легкого, пневмотораксом и гемотораксом, колотым ранением живота и подкожной эмфиземой груди. Он в тяжелом состоянии.
Нападавшего сейчас разыскивают. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что спустя сутки пропавшего в Мурино мальчика нашли в соседском доме.