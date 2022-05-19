После драки мигрантов в Петербурге госпитализировали парня с проколотым легким

После драки мигрантов в Петербурге госпитализировали парня с проколотым легким
Инцидент произошел у дома на Бухарестской улице. Фото: google.maps

В Петербурге разыскивают гражданина Таджикистана, напавшего с ножом на молодого парня из Узбекистана.

Как стало известно Gazeta.SPb, конфликт на почве неприязненных отношений между мигрантами произошел во дворе дома 23/1 по Бухарестской улице. Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой 20-летний приезжий вонзил нож в грудь 18-летнему оппоненту.

Парня госпитализировали с ранением грудной клетки с повреждением правого легкого, пневмотораксом и гемотораксом, колотым ранением живота и подкожной эмфиземой груди. Он в тяжелом состоянии.

Нападавшего сейчас разыскивают. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что спустя сутки пропавшего в Мурино мальчика нашли в соседском доме.

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