У Биржевого моста начали строить подземный переход

В Петербурге у Биржевого моста начали строить подземный переход. На данный момент сам мост находится в стадии комплексной реконструкции. Подземный переход проложат под площадью Академика Лихачева. Тоннель уже начали строить.

По словам начальника строительства Михаила Клобертанса, на сводном плане сетей уже намечен будущий тоннель, подземная его часть, которая будет построена в первую очередь. Будут пандусы, которые с одной стороны ведут к Тучкову Буяну, а с другой – в сторону Петропавловской крепости, передает его слова Телеканал Санкт-Петербург.

Отмечается, что подземную часть уже вырыли. Земляные работы практически завершены. Тоннель будет основываться на 62 сваях. Они были прорублены до начала земляных работ.

Работу по подземному туннелю планируют выполнить в срок открытия рабочего движения по Биржевому мосту — до конца ноября 2022 года. Это необходимо сделать, чтобы не вводить новые ограничения движения на участке, так как вся подземная часть тоннеля будет находится под съездом с Биржевого моста на Петроградскую сторону.