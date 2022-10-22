Имя Бориса Акунина убрали с афиш театров Петербурга и Москвы

Знаменитый российский писатель Борис Акунин опубликовал в соцсетях информацию о том, что его имя убирают с афиш российских театров.

Писатель Борис Акунин сообщил в соцсетях неприятную новость — его имя убирают с афиш российских театров. Он заявил, что сообщение Минкультуры ему передал худрук РАМТа Алексея Бородина.

«Недавно мне позвонил художественный руководитель театра и, очень волнуясь, сказал, что «прачечная» (Алексей Владимирович это слово не употребил, он человек интеллигентный) требует убрать мое имя. Я, признаюсь, сначала расхохотался, потому что идея афиши без имени показалась мне очень смешной. «Слова народные». Но Алексею Владимировичу было явно не до смеха, и я ответил: «Поступайте, как для вас лучше», — написал Акунин.

Акунин отметил, что в пьесе «1881», которую он написал для Александрийского театра, также нет ни слова об авторе. Писатель отметил, что не осуждает деятелей культуры, поскольку они сделали тяжелый, прежде всего, для себя выбор, служа делу в ущерб репутации.

«Мне российские зрители тоже дороги. Именно поэтому я не требую, чтобы мои безымянные спектакли сняли из репертуара. Пока их окончательно не запретят, пусть идут. Даже бесплатно», — подчеркнул писатель.

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