Сыгравший Геральта в «Ведьмаке» от Netflix Генри Кавилл уступит главную роль Лиаму Хемсворту

Сыгравший Геральта в &#171;Ведьмаке&#187; от Netflix Генри Кавилл уступит главную роль Лиаму Хемсворту
Фото: кадр из сериала "Ведьмак" от Netflix

Фанатов нового «Ведьмака» от Netflix ошарашили неожиданной новостью о кадровой перестановке: Лиам Хемсворт заменит Генри Кавилла, играющего главную роль в сериале.

На официальном сайте Netflix появилось сообщение о неожиданной кадровой перестановке в сериале «Ведьмак». Оказалось, исполнитель главной роли Генри Кавилл уступит Геральта из Ривии Лиаму Хемсворту в четвертом сезоне сериала.

Сервис не уточнил причины, по которым Кавилл покинет сериал. Сам Генри также объявил о неожиданной новости в своих соцсетях, отметив, что считает Хемсворта достойной заменой себе.

«Мое путешествие в роли Геральта из Ривии было наполнено монстрами и приключениями. Увы, я сложу свой медальон и мечи в четвертом сезоне. Вместо меня мантию Белого Волка оденет фантастический мистер Лиам Хемсворт. С радостью передаю ему эстафету, поскольку вижу, с каким энтузиазмом Лиам относится к персонажу», — поделился новостью с фанатами Кавилл.

Лиам Хемсворт также тепло высказался в адрес Кавилла и его работы в сериале, отметив, что созданный им образ послужит источником вдохновения для четвертого сезона.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что профессиональные актеры подавляют «чувство собственного я» на уровне изменения активности мозга.

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