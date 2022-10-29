Профессиональные актеры подавляют «чувство собственного я» на уровне изменения активности мозга

Профессиональные актеры подавляют &#171;чувство собственного я&#187; на уровне изменения активности мозга
Фото: unsplash

Ученые выяснили, что актеры подавляют «чувство собственного я» на уровне активности мозга. Люди буквально заставляют свой мозг работать по-другому для того, чтобы перестать быть собой и вжиться в роль.

По данным Naked Science, нейрофизиологи из Университетского колледжа Лондона впервые исследовали активность мозга профессиональных актеров во время репетиции. Оказалось, новые роли вынуждают их подавлять «чувство собственного я» настолько, что префронтальная кора мозга перестает реагировать на собственное имя.

Более того, у актеров, репетировавших вместе одну сцену, ученые наблюдали синхронизацию паттернов мозговой активности. Это открытие показывает, что театральное обучение может иметь большое влияние на фундаментальные механизмы активности мозга.

В исследовании приняли участие шесть профессиональных актеров, которые разыгрывали сцены из пьесы Шекспира «Сон в летнюю ночь» в то время, как на них были надеты считыватели мозговой активности. Авторы исследования отслеживали их сердцебиение, дыхание и мозговую активность при межличностной координации и отзывчивости на звук своего имени.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что негосударственные театры Петербурга получили более 23 млн рублей на новые спектакли.

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