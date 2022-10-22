Негосударственные театры Петербурга получили более 23 млн рублей на новые спектакли

Правительство Петербурга решило поддержать негосударственные театры города — им выделили более 23 млн рублей на показы текущих спектаклей и создание новых.

По информации пресс-службы Комитета по культуре, в рамках второго этапа поддержки негосударственных театров Петербурга десять творческих коллективов города получили субсидии на общую сумму более 23 млн рублей. На эти средства они смогут показывать спектакли текущего репертуара и подготовить 16 премьер. Выделенными средствами также можно оплачивать аренду помещений и оборудования и коммунальные услуги.

Счастливыми обладателями субсидии стали театр «Кот Вильям», Малый театр кукол, театральная лаборатория Яны Туминой, «Karlsson Haus» и другие.

В рамках первого этапа программы в июне 2022 года 28 коллективов получили субсидии от Смольного на сумму свыше 74 млн рублей. Всего сумма субсидий от города в этом году приблизилась к 100 млн рублей, что почти на 30 млн больше, чем в 2021 году.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что петербургский театр «Мюзик-холл» переименуют в честь оперного певца Шаляпина.