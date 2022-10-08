Петербургский театр «Мюзик-холл» переименуют в честь оперного певца Шаляпина

Музыкальный театр имени Ф.И. Шаляпина — именно так теперь будет называться «Мюзик-холл» в Петербурге.

По данным пресс-службы топонимической комиссии Петербурга, петербургский театр «Мюзик-холл» официально сменил название. Теперь петербуржцы будут посещать Музыкальный театр имени Ф.И. Шаляпина.

«Комиссия согласилась с предложением руководства театра «Мюзик-холл» о его переименовании в Музыкальный театр имени Ф.И. Шаляпина в честь великого оперного певца (1873–1938), любившего выступать в Народном доме имени императора Николая II, в здании которого располагается театр», — сообщили новость в комиссии.

Также отмечалось, что такое решение обосновано и тем, что современный репертуар театра, охватывающий различные виды музыкальных постановок, уже не соответствует формату «классического» мюзик-холла.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что петербуржцы рассказали о местах, которые очень напоминают Финские городки и их атмосферу.