Петербуржцы назвали места в городе и пригородах, напоминающие о Финляндии

Петербуржцы рассказали о местах, которые очень напоминают Финские городки и их атмосферу.

Так, атмосферу Финского города Суоми, можно встретить в Выборге. Туристы отметили, что Ратушная площадь, Библиотека Алвара Аалто очень похожи на сооружения в Финляндии. Это не удивительно, ведь на территории Выборга когда-то жил финский народ, а многие архитектурные произведения строили по проектам финских мастеров.

Кроме того, дух Финляндии по мнению туристов можно встретить в Евангелическо-лютеранский приход Святой Марии в Петербурге, а также у Финляндского вокзала и Генерального консульства Финляндии, передает Петербург 2.