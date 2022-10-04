Петербуржцы назвали места в городе и пригородах, напоминающие о Финляндии

Петербуржцы назвали места в городе и пригородах, напоминающие о Финляндии
Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Петербуржцы рассказали о местах, которые очень напоминают Финские городки и их атмосферу.

Так, атмосферу Финского города Суоми, можно встретить в Выборге. Туристы отметили, что Ратушная площадь, Библиотека Алвара Аалто очень похожи на сооружения в Финляндии. Это не удивительно, ведь на территории Выборга когда-то жил финский народ, а многие архитектурные произведения строили по проектам финских мастеров.

Кроме того, дух Финляндии по мнению туристов можно встретить в Евангелическо-лютеранский приход Святой Марии в Петербурге, а также у Финляндского вокзала и Генерального консульства Финляндии, передает Петербург 2.

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