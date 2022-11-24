Петербуржцам рассказали, как восполнить недостаток цинка

Петербуржцам рассказали, как восполнить недостаток цинка
Фото: Baltphoto / Ольга Андросова

В Роспотребнадзоре пояснили все о веществе. Его дефицит может привести к последствиям.

В организме взрослого человека содержится примерно 2-3 г цинка. Самая высокая его концентрация находится в мышцах (60 %) и костях (30 %). Он необходим человеческому организму по ряду причин, например, вещество участвует в формировании полноценного и адекватного иммунного ответа и обеспечивает нормальное функционирование мозга, улучшает память, умственную работоспособность. Информацией об этом поделились в пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу.

Недостаток цинка приводит множеству последствий, в том числе диарее, снижению линейного роста и массы тела и другим. Отмечается, что вещество из продуктов животного происхождения усваивается лучше. Цинк стоит употреблять из БАДов, таких как пиколинат цинка, глюконат цинка, сульфат цинка и ацетат цинка. Исследования указывает на то, что пиколинат цинка имеет самую высокую биодоступность.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что россиянам рассказали, как унять тревожность.

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