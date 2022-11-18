Россиянам рассказали, как унять тревожность

Некоторое время назад Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) опубликовал опрос, согласно которому почти 50% россиян испытывают тревожность. В связи с этим Gazeta.spb обратилась к психологу Лилиане Модильяни, чтобы узнать, как бороться с тревожностью и стрессу.

По словам эксперта, начать можно с дыхательных практик, они способны ощутимо улучшить ситуацию и помочь успокоиться на физическом уровне. Следующий шаг – работа с мышцами. Напряжение мускулов на 10 секунд, а затем их резкое расслабление способно сбавить напряжение.

«Третий способ – чаще возвращаться к «здесь» и «сейчас», интересоваться тем, что видишь перед глазами и внутренним ощущениям», – подвела итог собеседница издания.

Также она добавила, что важно следует правильно выстроить взгляд на окружающий мир. Следует акцентировать внимание на своих целях и задачах и определить для себя, с какими эмоциями ты хочешь жить.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что по данным ФОМ за неделю показатель тревожности среди россиян снизился на 13%.