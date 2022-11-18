Неспокойные времена: почти 50% россиян чувствуют тревогу

Около половины российских граждан испытывают тревогу. Динамика, однако, положительная: 6 ноября показатели были на 13% выше, следует из опроса Фонда «Общественное мнение».

За прошедшую неделю показатель тревожности у жителей России составил 49%. В то же время 46% испытывают спокойствие. Еще 5% опрошенных оказались не в состоянии дать четкий ответ на вопрос Фонда «Общественное мнение».

Несмотря на то, что показатель тревожности по-прежнему высок, можно утверждать об улучшении ситуации. Так почти неделю назад – 6 ноября – с тревожным настроением приходилось мириться 59% респондентов.

Следует отметить, что наибольший уровень тревожности был зафиксировал в начале октября. Тогда тревогу испытывали 70% жителей России.

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