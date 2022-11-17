Как специальности самые востребованные на петербургском рынке труда

Как специальности самые востребованные на петербургском рынке труда
Фото: Unsplash

Петербуржцам сообщили об интересных вакансиях. Это касается разных сфер.

ВРИО директора Центра занятости населения Санкт-Петербурга Татьяна Иванова рассказала о самых востребованных специальностях в городе. Оказалось, что в Северной столице нужны практически все специалисты. Дело в том, что город большой и экономика в нем диверсифицирована.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», работодателям предоставляют все направления экономики. Набирает популярность сфера жилищно-коммунальных услуг. Эксперт отметила, что там стали предлагать другие зарплаты, поэтому к ней есть смысл присмотреться.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Законодательном собрании Петербурга рассмотрят инициативу об увеличении заработной платы муниципальным служащим. В ходе заседания, состоявшегося в среду, 16 ноября, законопроект был одобрен в первом чтении.

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