В ЗакСе Петербурга хотят увеличить зарплату муниципальным служащим

В ЗакСе Петербурга хотят увеличить зарплату муниципальным служащим
Фото: Baltphoto / Елена Яковлева

В Петербурге муниципальным служащим могут повысить зарплату. С инициативой выступил Смольный.

В Законодательном собрании Петербурга рассмотрят инициативу об увеличении заработной платы муниципальным служащим. В ходе заседания, состоявшегося в среду, 16 ноября, законопроект был одобрен в первом чтении. Предложение выдвинул представитель Смольного в ЗакСе Константин Сухенко.

В пояснительной записке указано, что муниципальным служащим увеличат размер «ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия труда» с трех до пяти должностных окладов. Это может распространяться на глав муниципального совета, глав местной администрации, главных бухгалтеров и других сотрудников.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцам разрешили тратить маткапитал на репетиторов. Теперь ребенок из многодетной семьи до 23 лет может получить образование за счет маткапитала у частников.

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