Петербуржцам разрешили тратить маткапитал на репетиторов

Детям из многодетных петербургских семей позволили оплачивать репетиторов маткапиталом. Но есть условия.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга разрешили горожанам тратить материнский капитал на образовательные услуги лицензированных индивидуальных предпринимателей. Теперь ребенок из многодетной семьи до 23 лет может получить образование за счет маткапитала у частников. Об этом стало известно в среду, 16 ноября.

Если раньше дети из таких семей могли оплачивать данными средствами только учебу в школах, вузах и других учреждениях, то теперь деньги можно тратить на репетиторов, при наличии у них государственной лицензии.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Путин заявил о продлении программы маткапитала до конца 2026 года. Данное заявление глава государства сделал в ходе совещания, посвященного поддержке семей с детьми.